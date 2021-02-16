إسبانيا – أعلنت محطة “آر تي في إي” الإسبانية فوز الاشتراكيين الكتالونيين في انتخابات مبكرة للبرلمان المحلي أجريت الأحد، لكنهم فشلوا مع أحزاب أخرى مؤيدة للوحدة في نيل الأغلبية في البرلمان.

وحصل الحزب “الاشتراكي الكتالوني على 23% من أصوات الناخبين، ما يمثل 33 مقعدا في المجموع البالغ 135 مقعدا، فيما تمكنت 3 أحزاب توحد مؤيدي انفصال المنطقة “الجمهوريون اليساريون” و”معا من أجل كتالونيا” و”مرشح الوحدة الوطنية” من الحصول على 74 مقعدا.

وقال زعيم الاشتراكيين وزير الصحة السابق سلفادور إيليا، إنه “سيقدم مرشحا لمنصب رئيس الحكومة”، لكن المراقبين لاحظوا أنه مع توازن القوى الحالي سيكون من الصعب جدا عليه الحصول على الموافقة، وسيكون خصم إيليا بيري أراجونيس من حزب “الجمهوريون اليساريون”.

وجاء قرار إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أيدت المحكمة العليا الإسبانية حكما أصدرته محكمة أدنى في سبتمبر الماضي، يمنع الرئيس السابق كيم توري من تولي منصب عام لمدة عام ونصف.

وجاء في القرار: “لقد انتهك مرارا وبعناد أوامر لجنة الانتخابات المركزية بإزالة رموز معينة من المباني العامة التابعة للحكومة الإقليمية خلال العملية الانتخابية”.

المصدر: “إنترفاكس”

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