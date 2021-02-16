التغيير الرابع خلال عام.. مدير روسي جديد لمرفأ طرطوس

سوريا – أعلنت مديرية مرفأ طرطوس تعيين مدير جديد عن الجانب الروسي في منصب مدير مديرية إدارة المرفأ.

وذكرت مصادر من المرفأ أنه صدر اليوم قرار بتعيين “غايسين أيرات رايفاتوفيتش” وأنه قدم إلى سوريا منذ أيام وهو حاصل على إجازة في هندسة المواصلات.

ويأتي تعيين رايفاتوفيتش خلفا للمدير “ألكسي الكسانروفيتش”، الذي أمضى نحو خمسة أشهر في الإدارة:

ومع التغيير الجديد تكون إدارة المرفأ شهدت رابع مدير خلال عام، وأبدى رئيس نقابة النقل البحري والجوي في طرطوس فؤاد حربا تحفظه على تلك التغييرات وقال لـ RT إنها ليست حالة صحية إذ “ما إن نتفق مع مدير ونعمل معه، حتى نعود إلى الصفر”.

وتتولى الشركة العامة لمرفأ طرطوس (حكومية سورية) مهمة الإشراف العام على عمل المرفأ، وتضم المدير العام، إضافة إلى نحو 110 أشخاص موزعين للإشراف العام على تنفيذ العقد، إلا أن الصلاحيات الأكبر بيد الجانب الروسي.

المصدر: RT

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