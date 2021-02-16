ليبيا – اعتبر المحلل المتخصص في الشأن الليبي البشير الجويني أنّ هناك بداية انفراج في الوضع في ليبيا مع مخرجات الحوار السياسي وانتخاب حكومة ومجلس رئاسي، وهي مسألة مهمة في مسار بناء دولة مدنية ديمقراطية.

الجويني أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أنّ جزءًا كبيرًا من القرار في ليبيا يُدار في الخارج، ولكن الجانب الآخر يبقى بيد الليبيين، من خلال العمل المدني السياسي.

وأشار إلى أنّ الليبيين باتوا اليوم واعين بوجوب بناء الدولة الوطنية، رغم كثرة الأطماع الخارجية وتغذية الفرقة والانشقاق الداخلي على امتداد السنوات الماضية.

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