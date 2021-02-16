ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن جلسة النواب ستعقد اليوم الثلاثاء في مدينة صبراتة وإن النصاب متوفر من 90 إلى 100 نائب حتى الآن.

الدغاري وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أضاف أن الأعضاء ما زالوا يتشاورن في جدول الأعمال، بعد دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى عقد جلسة في سرت، وهو مؤشر جديد بالنسبة لهم.

ونوه أن جدول الأعمال المعروض حاليًا هو مستخرجات غدامس، ويشمل تغيير الرئاسة، وإعادة تنظيم اللائحة الداخلية، فضلًا عن أن دعوة عقيلة ستطرح ضمن جدول الأعمال.

وتابع أن لدى بعض النواب شروطًا لعقد جلسة في سرت، قائلًا: “لن نذهب إلا وفق جدول أعمال متفق عليه وقابل للتنفيذ، ونحن مساهمون في وضعه”.

وأردف: ” نحن مستعدون لعقد جلسة في سرت بهذه الشروط أي سحب الثقة من الرئاسة وتغييرها، ثم تعديل اللائحة، وبعدها منح الثقة للحكومة، سواء في جلسة عقيلة أو مابعدها”.

الدغاري اختتم تصريحه بالقول: “راغبون في منح الثقة للحكومة وتوحيد مجلس النواب؛ حتى لا تذهب للـ75 الذين هم جسم غير شرعي ليمنح الثقة للحكومة، لتكون تحت رقابة المجلس، وسنسعى لتوحيد حالة الانقسام الموجودة، ليتسنى لنا منح الثقة ومراقبة الحكومة”.

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