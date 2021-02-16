إنجلترا – ارتقى تشيلسي للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0 أمس الاثنين، في ختام المرحلة الـ24 من المسابقة.

وسجل ثنائية “البلوز”، المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، والألماني تيمو فيرنر، في الدقيقتين 31 و39 على الترتيب.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف أمام وست هام يونايتد، الذي تغلب أمس أيضا على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز الـ17.

المصدر: RT

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