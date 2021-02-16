مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده بحاجة إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية وتحسين الحالة المعيشية.

وأوضح أن معدل نمو السكان يجب أن يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة، موضحا أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كل القطاعات.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأحوال المعيشية لا تشهد تحسنا، ونحتاج إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر المصريين من خطورة النمو السكاني، مشيرا إلى أن الأمر مهم جدا لكل الأسر المصرية في الريف والحضر، قائلا: “أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا”.

المصدر: أخبار اليوم

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