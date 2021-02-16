العثور على السيارة التي أطلقت الصواريخ منها في أربيل (صور)

العثور على السيارة التي أطلقت الصواريخ منها في أربيل (صور)

العراق – أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق العثور على السيارة التي تم منها إطلاق الصواريخ في أربيل.

وذكر بيان للمؤسسة، أن “الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان والتحالف الدولي عثرت على هذه العجلة”، دون الكشف عن موقعها.

وأكدت أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل بعد الانتهاء من التحقيقات.

يذكر أن أربيل تعرضت لقصف صاروخي يوم الاثنين، حيث سقطت عدة قذائف في محيط مطار أربيل الدولي.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة “داعش” الذي تقوده الولايات المتحدة، إن القصف استهدف قوات التحالف، مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدة أشخاص بجروح.

المصدر: RT

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