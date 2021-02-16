إسبانيا – فجر برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني التلفزيوني الشهير، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد الكشف عن تطورات كبيرة بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في الفترة المقبلة.

وكشف “الشيرنجيتو” أن أحد مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي قام بالاتصال مع زيدان في الساعات الماضية، وعرض عليه تدريب يوفنتوس بدءا من الموسم المقبل.

وأوضح البرنامج أن يوفنتوس بهذه المكالمة يحوم حول زيدان من جديد، بعدما حاول كسب وده أكثر من مرة في الفترة الماضية، ومنها مرة رسمية ومباشرة عقب رحيله عن ريال مدريد في المرة السابقة، ولكن زيدان وقتها كان يرفض تدريب أي فريق.

ويرتبط زيدان بعلاقة قوية مع نادي يوفنتوس منذ سنوات طويلة حينما كان لاعبا في صفوفه، وتألق معه قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، ويحصد رفقته الألقاب، ويصبح من أساطير النادي.

وكانت تقارير في الأيام الماضية قد كشفت أن أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس، قد تحدث مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بشأن زيدان خلال لقاء جمعهما مؤخرا.

وتحوم الشكوك حول استمرار زين الدين زيدان مع ريال مدريد، في ظل تدهور نتائج حامل لقب بطل الدوري الإسباني، وخروجه من مسابقة كأس ملك إسبانيا، وفشله في الدفاع عن لقب بطل كأس السوبر الإسباني، إضافة إلى تلاشي آماله بنسبة كبيرة في الاحتفاظ بلقب بطل الليغا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي لعب مباراتين أقل، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث، وله مباراة مؤجلة بدوره، حال الفوز بها سيعود للمركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

المصدر: “As”

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