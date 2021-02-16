سويسرا – نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES”، تقريرا حدد فيه هوية الأندية التي ستتوج بلقب الدوري المحلي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مع نهاية موسم 2020/2021.

واعتمد المركز على نموذج حسابي خاص به وبيانات الأداء، ووضع توقعا لأبطال الدوري في إسبانيا، وإنجلترا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا.

ووفقا لحسابات المركز، فإن المراتب الثلاث الأولى في الدوريات الكبرى في نهاية الموسم الحالي ستكون من نصيب الأندية التالية

في الدوري الإسباني

1 – أتلتيكو مدريد

2- برشلونة

3- ريال مدريد

في الدوري الإنجليزي الممتاز

1- مانشستر سيتي

2- مانشستر يونايتد

3- ليفربول

في الدوري الإيطالي

1- إنتر ميلان

2- ميلان

3- يوفنتوس

في الدوري الألماني

1- بايرن ميونخ

2- لايبزيغ

3- باير ليفركوزن

في الدوري الفرنسي

1- ليون

2- باريس سان جيرمان

3- ليل

المصدر: المركز الدولي للدراسات الرياضية

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