ليبيا – قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أمس الإثنين إن وقت التجاذبات السياسية قد ولّى، وليبيا اليوم يسودها مناخ المصالحة والتقارب، متمنيًا من النواب الاستفادة من هذه البيئة للتوافق بدل التعنُّت والمكابرة؛ لأن ليبيا في حاجة إلى توحيد الجسم التشريعي.

النويري أضاف بحسب الموقع الرسمي للمجلس: “نأمل أن يكون ما دعا إليه النوّاب من عقد جلسة في صبراتة أو في سرت وفي غيرهما هو للتشاور وجمع أكبر قدر من التوافق لتوحيد مجلس النواب، ونخشى محاولات إفشال جهود توحيد المجلس واستمرار انقسامه”.

وتابع: “ما نراه اليوم من ممحاكات لا تصب في صالح التوافق وتوحيد مجلس النواب، بل تزيد فرقته وتشتته، وندعو رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد ادبيبة إلى التعجيل في اختيار الكفاءات وتشكيل الحكومة الموحدة، وسد الطريق على محاولات التشويش والاستقطاب”.

وأكد على أن الالتزامات الموكلة إلى مجلس النواب ليست أقل جسامة من توحيده، مبينًا أن بعضها تصحيح لِما وقع في السابق، كإجراء الانتخابات دون حراك حزبي فاعل، وهذا ما يجب تداركه.

كما قال: ليس ضد اجتماع أعضاء مجلس النواب في أي مدينة، لكنه مع أي اجتماع يصب في قالب التصالح والتقارب وتوحيد المجلس، موضحًا بأن القانون لا يحتاج إلى تفسير أو شرح، فالنصوص واضحة وصريحة والمسألة ليست مسألة جدل قانوني.

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