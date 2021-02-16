يبيا – بحث عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء مع وفد مصري برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية المصري ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

الوفد المصري قدم بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق تهنئة بلاده بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

وأضاف الوفد المصري خلال استقبال باشاآغا له على أنه تم الشروع في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة في طرابلس.

وثمن الوفد المجهودات التي قام بها باشاآغا في بسط الأمن داخل العاصمة طرابلس والمدن الأخرى، خلافًا عما كان يصل إليهم من أخبار مخالفة مفادها خلل أمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

ومن جهته، عبر باشاآغا عن سعادته بزيارة الوفد المصري الرفيع المستوي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما.