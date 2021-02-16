بوتين يهنئ جوليكوفا بعد تتويجها في بطولة العالم للتزحلق السريع

بوتين يهنئ جوليكوفا بعد تتويجها في بطولة العالم للتزحلق السريع

روسيا – هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، البطلة الروسية أنجلينا جوليكوفا، بفوزها الأسبوع الماضي، بالميدالية الذهبية في سباق 500 متر في بطولة العالم للتزحلق السريع.

وقال بوتين في تهنئته لجوليكوفا التي نشر نصها على موقع الكرملين: “لقد أكد هذا الانتصار بشكل مقنع مهارتك الرائعة ولياقتك البدنية الممتازة وشخصيتك القتالية.. هذا الانتصار أصبح مساهمة مهمة في تطوير التقاليد الرائعة لمدرسة التزحلق السريع الوطنية”.

وأكمل الرئيس الروسي: “وبالطبع، فإن أجمل كلمات التقدير وأكثرها صدقا موجهة إلى المدربين والطاقم التدريبي”.

وتمكنت جوليكوفا البالغة 29 عاما من حصد الميدالية الذهبية في البطولة التي استضافتها مدينة هيرينفين الهولندية، بعد أن قطعت مسافة 500 متر خلال 37.141 ثانية.

المصدر: تاس

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