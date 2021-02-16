إنجلترا – لخص الوعد الذي قطعه المصري محمد صلاح لجماهير نادي ليفربول والذي تعهد فيه بـ”القتال كالأبطال”، قساوة ما يجتازه “الريدز”، عشية مواجهة صعبة ضد لايبزيغ.

ويلتقي ليفربول مع لايبزيغ، اليوم الثلاثاء في الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فبعد سلسلة من النتائج المتخبطة، كتب صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي “كانت فترة صعبة لأسباب عديدة. نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال، حتى النهاية. لن نسمح بأن يتم تقييم هذا الموسم على أساس النتائج التي حققناها أخيرا. هذا وعدي لكم جميعا”.

ويحتاج ليفربول إلى نتيجة جيدة في دوري الأبطال الذي أحرزه قبل موسمين للمرة السادسة في تاريخه، لتشكل رافعة لرجال المدرب الألماني يورغن كلوب الباحثين عن الثقة وسط كم رهيب من الإصابات في صفوفهم.

ولكن المباراة لن تقام على أرض أي من الفريقين، بعد منع السلطات الألمانية حضور أبناء ليفربول بسبب بروتوكول فيروس كورونا، فاضطر الاتحاد القاري لنقلها إلى العاصمة الهنغارية بودابست.

وقد يصب إقامة المباراة خارج عقر دار لايبزيغ في مصلحة ليفربول، الذي يمر بفترة غير اعتيادية، إذ لم يفز سوى 3 مرات في آخر 12 مباراة في مختلف المسابقات.

هذه السلسلة من النتائج السلبية، أنهت حظوظ ليفربول منطقيا، وباعتراف مدربه كلوب، بمطاردة مانشستر سيتي المتصدر الذي يبتعد عنه بفارق 13 نقطة ومباراة أقل، بعد خمس جولات على بداية دور الإياب من الدوري الإنجليزي.

وفي ظل تراجعه إلى المركز الثامن في الدوري وخروجه أيضا من مسابقة الكأس المحلية، ينشد “الحمر” تحقيق مشوار جيد في المسابقة القارية لإنقاذ ماء الوجه.

ولكن عشاق نادي “لن تمشي أبدا لوحدك”، قد يمنحون أسباب تخفيفية لفريق أثقله كاهل الإصابات، خصوصا خط دفاعه الذي خسر قطبه الهولندي فيرجيل فان دايك، إلى جانب الإنجليزي جو غوميز، والكاميروني جويل ماتيب.

وحتى الوافد الجديد البرتغالي ديوغو جوتا الذي كان المفاجأة الإيجابية لهذا الموسم، فيغيب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

المصدر: أ ف ب

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