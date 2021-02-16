السعودية – توقع عبد العزيز الحصيني الخبير السعودي في الطقس والمناخ أن تتعرض تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بداية من يوم الأربعاء إلى منخفض جوي وصفه بالعملاق، وأن يصل تأثيره المملكة .

وأشار الحصيني إلى توقع بسقوط ثلوج في هذه البلدان من متوسطة إلى كثيفة، وخاصة على المرتفعات، علاوة على عواصف وأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة.

وتوقع الخبير أيضا أن تتدنى درجات الحرارة في هذه الدول لعدة أيام وأن تصحبها رياح وسيول.

كما أشار إلى إمكانية أن يمتد تأثير المنخفض العملاق إلى السعودية وبعض دول الخليج، متوقعا أن تظهر آثاره في درجة حرارة مئوية بين 4 إلى 6، إضافة إلى رياح مثيرة للغبار وثلوج وأمطار بعضها ثلجي على مناطق من الجوف وتبوك.

يشار في هذا السياق إلى أن مناطق ليبيا الشرقية تتعرض منذ عدة أيام لمنخفض جوي سيبيري، حيث شهدت مناطق من الجبل الأخضر سقوط ثلوج مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

المصدر: المرصد + RT

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