إيطاليا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، أنه سيعود إلى التدريس بكلية القانون في جامعة فلورنسا، بعد انتهاء إذن الإجازة الممنوح له من الجامعة خلال رئاسته للحكومتين السابقتين.

وحول مستقبله بعد استقالته، قال كونتي: “مستقبلي القريب هو العودة إلى فلورنسا، كأستاذ في الجامعة”.

وفي إطار الحديث عن مستقبله السياسي، أشار جوزيبي كونتي إلى أن “هناك طرقا عديدة للمشاركة في الحياة السياسية سيناقشها مع الأصدقاء (في حركة خمس نجوم)، ورفقاء الدرب في الحزب الديمقراطي”.

وكانت الحكومة الإيطالية الجديدة، برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي، قد أدت يوم السبت الماضي، قسم الولاء للجمهورية بحضور رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا .

المصدر: “أكي”

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