إيطاليا – وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة تحفيز لزملائه في فريق يوفنتوس وجماهيره، قبل مواجهة بورتو البرتغالي غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال رونالدو في رسال نشرها اليوم الثلاثاء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: “هذه المرحلة الأهم في دوري الأبطال، مرحلة خروج المغلوب، المنافسة الحقيقية تبدأ من هنا. من الآن وصاعدا يجب على الجميع الظهور بأفضل مستوى ممكن لأن التفاصيل تصنع الفارق في النهاية، في العامين الماضيين خرجنا في وقت مبكر أكثر مما أردناه ولكن سنستمر في المحاولة. سنواصل السعي وراء تحقيق كل الأهداف الممكنة في كل موسم، غدا لدينا مباراة مهمة ضد فريق قوي، أتمناها بداية لمسيرة طويلة لنا في البطولة، مع إظهار كل الاحترام للخصم، وإظهار الطموح والتركيز لتحقيق أهدافنا مائة بالمئة. حتى النهاية!”.

ويعتبر الفوز بدوري أبطال أوروبا، الهدف الأول لفريق يوفنتوس، حيث فشل في تحقيقه منذ عام 1996، لذا تعاقد مع رونالدو الهداف التاريخي “للتشامبيونز ليغ” برصيد 132 هدفا، لمساعدة “البيانكونيري” في التتويج بلقب البطولة المفضلة للنجم البرتغالي.

وسيحل يوفنتوس الفائز باللقب عامي (1985 و1996) ضيفا على بورتو الفائز بالبطولة في عامي (1987 و2004)، غدا، الأربعاء، على ملعب “الدراغاو”، وذلك في ذهاب دور الـ16 من البطولة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 9 مارس القادم، على ملعب “أليانز ستاديو” بمدينة تورينو.

المصدر: “instagram/cristiano”

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