روسيا – سجل سهم عملاق النفط الروسي “روس نفط”، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث اقترب من مستوى 530 روبلا.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن سهم “روس نفط” في بورصة موسكو بلغ اليوم مستوى 528.3 روبل، وهو أعلى مستوى يبلغ على الإطلاق.

كما أن القيمة السوقية لشركة “روس نفط” تجاوزت في بورصة لندن القيمة السوقية لشركة البتروكيميائيات الصينية “سينوبك” والبريطانية “بي بي” (BP). وارتفعت القيمة السوقية لشركة “روس نفط” مستوى 75 مليار دولار.

وارتفع سهم “روس نفط” بعد تقرير مالي أظهر أن الشركة الروسية حققت في 2020 أرباحا بقيمة مليار دولار، كما أنها تخطط لدفع الأرباح.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares