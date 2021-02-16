ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش رفقة الأمين العام المساعد ومنسّق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليييا ريزدون زينينغا.

سيالة شدد بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق على أهمية دور البعثة الأممية في إحلال السلام والدور المهم الذي تلعبه برعايتها للعملية السياسية في ليبيا، متمنيًا التوفيق والنجاح للمبعوث الأممي الجديد والوفد المرافق له في مهمتهم الجديدة.

كما تناول اللقاء مناقشة آخر تطورات الوضع فى ليبيا، ونتائج الحوار السياسي بكافة مساراته وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة وسبل تذليل الصعاب أمامها.

ومن جانبه، عبر المبعوث الأممي الجديد على أهمية التعاون مع الوزارات الليبية، بما يضمن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية، لتحقيق السلام والاستقرار داخل ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares