ليبيا – قال فرج عبد المالك العضو المنشق عن مجلس النواب أن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي حضر جلسة مجلس النواب التشاورية المنعقدة في صبراتة، بالإضافة لعدد من نواب المنطقة الشرقية، على رأسهم أبو بكر بعيرة، بمشاركة 78 نائبًا.

عبد المالك أكد خلال تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أن النواب يحاولون الالتئام في صبراتة، لعدم قدرة الرئاسة على المتابعة، خاصة أنها لم تدعُ لانعقاد جلسة إلا عندما شعرت بالخطر، بحسب قوله.

وأضاف: “عقيلة صالح دعا لجلسة أيام ما كنا في غدامس وأفشل الموضوع، وفي صبراتة الآن بعث برجال لبوزنيقة والغردقة وطبرق لإفشال جلسة صبراتة التي تعد استكمال لجلسة غدامس، للأسف عقيلة صالح كان مرشحًا لرئاسة المجلس الرئاسي، لكنه اليوم لم يكن على مسافة واحدة من النواب، بل كان جهويًا واحتفظ بأوراق المجلس في جيبه وهمش الجميع، وجعل جلسات البرلمان معلقة لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، وهذه سابقة تاريخية، علاوة على اتخاذه قرارات باطلة؛ لأنه لم يتم نقاشها”.

وأعرب عن تمنيانه من عقيلة صالح بتقديم استقالته وإنهاء هذا الموضوع، فرئاسة مجلس النواب الجديدة ستكون من فزان، بالتالي عليه مغادرة موقعه دون عبث، على حد تعبيره. مبينًا أن جدول أعمال جلسة صبراتة هو استكمال لجلسة غدامس وانتخاب رئاسة جديدة وتعديل بعض النقاط.

كما كشف عن وصول رسائل تهديد لمجموعة من النواب في صبراتة، مهدَّدينَ من قبل جماعة مناصرة لعقيلة صالح، لافتًا إلى أن هناك مجموعة تحاول إفشال اللقاء لمصالحهم، لكن الوطن أكبر من عقيلة، والعبث يجب أن ينتهي، وفقًا لقوله.

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