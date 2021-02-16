ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد عطا إن مصر تعمل على إعادة فتح قنصليتها في العاصمة طرابلس، وذلك بعد تعرض مواطنين مصريين لعمليات سلب ونهب من ميليشيات تابعة لتركيا.

عطا وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أمس الإثنين أوضح أن الميليشيات قامت بعمليات سلب ونهب للعمالة المصرية، في ظل فوضى أمنية على الأراضي الليبية، وكان لزامًا على مصر فتح قنصلية لتتولى أمر مواطنيها في ليبيا، خاصة وأن هناك مخططًا يتعلق بعمل الميليشيات خلال المرحلة الانتقالية الحالية.

كما بين أن فتح القنصلية يتعلق بتوفير تأمنيات وضمانات للعمالة المصرية على الأراضي الليبية، بالإضافة إلى التنسيق بين البلدين واستمرار الدعم المصري لاستقرار وحلحلة المشهد الليبي.

وعن منح الثقة للحكومة الجديدة، كشف عطا أن هناك انقسامًا حقيقيًا فيما يتعلق باستكمال النصاب القانوني للبرلمان، حتى يمنح الثقة للحكومة الجديدة أويرفضها، لافتًا إلى تضارب المصالح وتوزيع المناصب في الأقاليم الثلاثة برقة فزان وطرابلس.

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