ليبيا – ناقش عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أسباب الانقطاعات الأخيرة في الشبكة العامة للكهرباء، بعد أن كانت الشبكة مستقرة خلال الفترة الماضي، جراء تنفيذ الخطة الموضوعة للتخفيف من معاناة المواطن.

معيتيق شدد خلال الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من المختصين وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له على ضرورة الصيانة الدورية للمحطات الطاقة الكهربائية، للاستفادة من خدماتها للتقليل من ساعات طرح الأحمال خلال الفترة الصيفية.

وتطرق خلال النقاش إلى ربط الشبكتين الشرقية والغربية، مما سيؤدى إلى استقرار الشبكة العامة خلال شهرين كحد أقصى.

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