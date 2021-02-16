سوريا – نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف وجود أي محادثات حول “المجلس العسكري” السوري، مؤكدا أن ذلك تضليل متعمد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية.

وقبل أيام نفى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، ما نشرته جريدة “الشرق الأوسط” حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء “مجلس عسكري”.

من جانبه، أوضح الفنان السوري جمال سليمان أنه عرض فكرة “مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية” بصفته الشخصية، شفيها، نافيا ما أوردته “الشرق الأوسط” حول وجود وثيقة مكتوبة بذلك.

المصدر: RT

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