مصر – استقر المدير الفني للأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على ملامح تشكيلة المارد الأحمر في مواجهة المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، اليوم الثلاثاء.

وتقام المواجهة التي تدخل في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في ملعب “السلام” بالقاهرة، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتشهد تشكيلة الأهلي ظهور عناصر جديدة بسبب الغيابات التي ضربت الفريق، حيث يغيب عن الأحمر في لقاء اليوم حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وعلي معلول، وصلاح محسن.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي في لقاء اليوم على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

في خط الوسط: أليو ديانغ – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا – جونيور أغاي – والتر بواليا.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares