وفيات كورونا في العالم تتجاوز مليونين ونصف المليون

وفيات كورونا في العالم تتجاوز مليونين ونصف المليون

جنيف – أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن ما يزيد على 109.08 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509898​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات وإصابات، فسجلت 27713084 إصابة، و485698 وفاة.

تلتها الهند بـ10916589 إصابة، و155732 وفاة، وحلت البرازيل في المرتبة الثالثة بـ9834513 إصابة، و239245 وفاة.

عربيا، تصدر العراق القائمة مسجلا 646650 إصابة، و13185 وفاة.

في المرتبة الثانية حلت المملكة المغربية بـ478595 إصابة و8491 وفاة.

أما السعودية التي جاءت في المرتبة الثالثة فسجلت حتى اليوم، 373046 إصابة، و6438 وفاة.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares