255 نقطة تفصل بورصة السعودية عن أعلى مستوى في 6 سنوات

255 نقطة تفصل بورصة السعودية عن أعلى مستوى في 6 سنوات

السعودية – واصل مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي، إذ أغلق المؤشر اليوم مرتفعا بنسبة 0.5% عند مستوى 982 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ 20 شهرا.

وبلغت قيمة التداولات 14.4 مليار ريال (نحو 3.84 مليار دولار)، وتعد الأعلى منذ شهرين ونصف.

ويبقى أمام المؤشر 255 نقطة فقط لتسجيل أعلى مستوى في 6 سنوات، ليخترق أعلى مستوى سجله في شهر مايو من عام 2019، حينها بلغ 9337 نقطة.

وارتفع المؤشر خلال الجلسات الـ8 أكثر من 500 نقطة، بارتفاع نسبته 6%، وقاد ارتفاع المؤشر صعود سهم “بنك الراجحي” بنسبة 2%، وسجل سهم الراجحي أعلى إغلاق منذ عام 2006، وسط تداولات نشطة بقيمة 8.7 مليون سهم.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: عكاظ

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