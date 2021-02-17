أوكرانيا تحدد المبلغ الذي ستوفره من وقف تصدير النفايات النووية إلى روسيا

أوكرانيا تحدد المبلغ الذي ستوفره من وقف تصدير النفايات النووية إلى روسيا

أوكرانيا – أوضح هيرمان غاليوشينكو نائب مدير شركة “إينيرغو اتوم” الأوكرانية، إن بلاده تخلت في 2021 عن نقل الوقود النووي المستخدم في محطاتها الكهروذرية، إلى روسيا لإعادة تدويرها وتخزينها المؤقت.

وذكر غاليوشينكو، أن هذا القرار سيسمح لأوكرانيا، بتوفير 200 مليون دولار.

وأضاف غاليوشينكو: “في هذا العام، امتنعنا رسميا عن تصدير شحنات الوقود النووي المستهلك، إلى روسيا. الحديث يدور عن نقل 3 شحنات. بشكل إجمالي سيسمح ذلك للشركة والدولة، بتوفير حوالي 200 مليون دولار”.

في نهاية ديسمبر، أعلن بيوتر كوتين القائم بأعمال رئيس “إينيرغو اتوم”، أن شركته لا تخطط لاستئناف نقل النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية الأوكرانية إلى روسيا اعتبارا عام 2021.

في ديسمبر 2020، أنجزت أوكرانيا تشييد المرحلة الأولى من مستودع التخزين المركزي للوقود النووي المستهلك، وفيه سيتم تخزين الوقود النووي المستهلك خلال 100 عام، في المحطات الكهروذرية روفينسكيا وخملينتسكيا ويوجنوأوكرانيسكيا. وتم تجهيز المستودع بمعدات من الشركة الأمريكية Holtec International.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares