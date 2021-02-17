فلسطين – أفاد موقع “معا” الفلسطيني بأن “الجرافات الإسرائيلية هدمت مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 183 على التوالي”.

وأشار الموقع إلى أن “الجرافات الإسرائيلية اقتحمت قرية العراقيب وشردت أهلها في العراء، بالرغم من حالة الطقس العاصفة والماطرة السائدة”، حيث أن هذا الهدم، جاء بعدما هدمت في المرة الماضية يوم 20 يناير 2021.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة هي الثانية التي يتم فيها هدم خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، في حين أن الأهالي يعيدون نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون، “لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء الماطرة، ورغم جائحة كورونا”.

المصدر: “معا”

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