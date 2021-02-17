الولايات المتحدة – أفاد متحدث باسم البنتاغون في إحاطة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية، إن روسيا تشكل تهديدا لجميع أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وورد في هذه الإحاطة أن “روسيا تشكل تهديدا واضحا لجميع الحلفاء في الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة. تقوض روسيا الشفافية والقدرة على التنبؤ. هم يستخدمون القوة العسكرية لتحقيق أهدافهم، ويدعمون الجماعات التي تعمل بالوكالة ويحدثون الفوضى والشكوك ويقوضون النظام الدولي”.

وبحسب تعبير المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، فإن السلطات الأمريكية تعتزم تعزيز مصالحها الخاصة، مع تحميل روسيا “مسؤولية أفعالها المتهورة والعدوانية”.

وقال في هذا السياق: “أعتقد أننا نرى رغبة روسيا في تقويض الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم من خلال نهجها. إننا نرى هذا أيضا في تعاونها مع الصين .. شراكة للمصلحة، كما سماها الجنرال تود والترز”، القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.

يشار إلى أن الجانب الأمريكي يعتزم إثارة قضية “التهديد الروسي” في مؤتمر عبر الفيديو لوزراء دفاع الناتو المقرر عقده في 17 و18 فبراير.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد صرح مؤخرا في مقابلة مع صحيفة “إل موندو” الإسبانية بأن الحلف مستعد للمواجهة مع روسيا وللتعاون معها.

ورأى أن الحوار مع السلطات الروسية يجب أن يتأسس على “القوة والحزم”، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه من من الضروري أيضا إقامة تعاون مع روسيا.

المصدر: iz.ru

Share and Enjoy ! 0 Shares