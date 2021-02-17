السعودية – أعلن التحالف العربي اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية تجاه المملكة.

وأضاف التحالف أن “استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب”.

وتابع “نتخذ الإجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي في وقت سابق، أن التحالف العربي، اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في المملكة.

المصدر: “واس”

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