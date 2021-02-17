ليبيا – حكمت محكمة استئناف فينيسيا بإيطاليا لصالح القنصلية العامة لدولة ليبيا بميلانو في القضية المرفوعة ضدها من قبل شركة إس سي تي للمقاولات، حيث طالب الشركة الدولة الليبية بالتعويض بقيمة سبعة مليون دولار عن خسائر ادعت الشركة أنها لحقت بها وخلفت أضرارًا عليها.

القنصل المكلف بميلانو سالم جموم أكد وفقًا للموقع الرسمي التابع لخارجية الوفاق أن الدعوى المقدمة ضد ليبيا ترمي إلى وضع اليد على أملاك الدولة الليبية، وحسابات القنصلية العامة بميلانو، وإيداعات مصرفية باسم الدولة الليبية أو تحت تصرفها لدى مؤسسة مصرفية في إيطاليا.

وأضاف جموم أن هناك شبهة تزوير لحكم محكمة بطرابلس لصالح شركة إس سي تي، وهو ما أبطله القضاء الإيطالي، بعد تقديم كافة الأدلة من قبل القنصلية الليبية بميلانو.

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