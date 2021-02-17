المبعوثة الأممية في العراق تستبعد التوصل لاتفاق “نهائي ودائم” بين أربيل وبغداد بسبب “غياب القوانين”

المبعوثة الأممية في العراق تستبعد التوصل لاتفاق “نهائي ودائم” بين أربيل وبغداد بسبب “غياب القوانين”

العراق – استبعدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، التوصل لاتفاق “نهائي ودائم” بين أربيل وبغداد، بشأن الموازنة وبقية المسائل “الكبرى”.

وردت جينين هينيس بلاسخارت هذا الاستبعاد إلى “غياب القوانين منذ عام 2005″، معتبرة أن هذا الأمر “لا يزال يعيق المفاوضات البناءة بين الجانبين”.

وخلال تقديم بلاسخارت إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو كونفرانس من بغداد، أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أن “الاتفاق على قانون موازنة 2021، يتطلب مصالحة وتسوية بين بغداد وأربيل”.

كما أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن “العلاقة الإيجابية والمستقرة بين العراق الفيدرالي وإقليم كردستان، ضرورية للغاية لاستقرار البلد بأكمله”، لافتة إلى أن “الواقع المرير هو أن غياب القوانين المفقودة منذ عام 2005، لا يزال يعيق المفاوضات البناءة بين بغداد وأربيل”.

وعبرت المبعوثة الأممية عن “أسفها”، مشيرة إلى أن “التوصل إلى اتفاق نهائي دائم بشأن الموازنة والمسائل الأكبر لا يزال بعيد المنال”.

المصدر: “روداو”

Share and Enjoy ! 0 Shares