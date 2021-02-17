ليبيا – هنأ رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الشعب الليبي بالذكرى العاشرة لـ “ثورة فبراير”، مؤكدًا على أن نجاح المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة، هو من التحديات المهمة في الفترة الحالية التي ستواجهها عقبات كثيرة، منها حجم الحكومة ونوعية الشخصيات التي سيتم جلبها وكيفية إيجاد تسوية.

المشري اعتبر خلال استضافته عبر قناة “الجزيرة” القطرية الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن أكبر تحدٍ يواجه الحكومة الجديدة هو منح الثقة لها من قبل مجلس النواب، وإذا تعذر ذلك سيتم التوجه لأخذ الثقة من ملتقى الحوار ومدى شرعية هذا الأمر.

وأضاف: “هناك تحديات أخرى ما زالت، تشكيل المجلس الرئاسي، واختيار تشكيل الحكومة هي الخطوة الأولى، كان لدينا زيارة في مجلس الدولة من قبل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة؛ حيث عرض برنامجه، ونحن سندعم هذا الأمر وسنحاول التغلب على العقبات، كان لنا لقاء مع المبعوث الدولي الجديد ووضعنا خطة لدعم الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد للسير في تحقيق أهدافها، وهي الوصول لانتخابات نهاية العام”.

وعلق على زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قائلًا: “للتصحيح، محمد المنفي لم يذهب إلى زيارة حفتر، كان من الوارد الذهاب للمنطقة الشرقية أولًا باعتباره من المنطقة الشرقية لإرسال رسائل طمأنة لأهله، لكن طائرته لم تتحصل على أذونات الهبوط في طبرق أو البيضاء وهبطت في بنغازي، وعدّل الجدول بشكل مجبر، حيث كان المفروض أن يلتقي بجامعة بنغازي قبل لقائه حفتر”.

كما تابع: “نحن استنكرنا هذا الأمر؛ لأننا لا نريد أن يبدأ عمله بلقاء أكثر شخصية عليها جدل، وأكثر شخصية أفسدت المشهد السياسي في ليبيا، ولكن الظروف التي تمت غير عادية، أعتقد أن الرسالة الآن واضحة، وهي مدنية الدولة وكل السلطات تحت سلطة الدولة المدنية، محمد المنفي هو زميل سابق لنا، كان عضوًا في المجلس وصل لطرابلس ونتمنى له النجاح وسندعمه بقوة”.

وشدد على ضرورة التفريق بين من هو موجود في المشهد بطرق قانونية وصناديق وحوارات سياسية، وبين من جاء على ظهر دبابة يريد أن يفرض نفسه على الشعب الليبي، على حد تعبيره. منوهًا إلى أن ذكرى هذه الثورة هي ذكرى رفض الاستبداد والديكتاتورية ورفض حكم الفرد.

وأردف: “بالتالي هذا المشروع مشروع الاستبداد وحكم الفرد إذا نحن رضخنا له بأي شكل من الأشكال، حدثت نكسة لثورة فبراير ولم تحقق أهدافها، بالتالي نحن مصرون إصرارًا تامًا، وتكلمنا في هذا الموضوع مع عبد الحميد الدبيبة على أنه لا مكان لحفتر في أي حال من الأحوال”.

المشري رأى أن الإشارات الآن لا تدل على خروج الروس من ليبيا، ما يعني أن ذلك تحدٍ كبير لجهود السلطة التنفيذية، مشددًا على أنهم يقفون مع السلطة في إخراج كل قوات الأجانب غير القانونية وغير الرسمية وغير المشرعنة من ليبيا.

وأكد على اعترافهم بوجود قوات تركيا في ليبيا قائلًا: “قوات تركيا تقوم بتدريب القوات الليبية الشرعية باتفاقية رسمية ومعلنة، وباقي القوات هي مرتزقة غير موجودة بالشكل العلني، روسيا لليوم لا تعترف بوجود قوات لها، بينما الفاغنر يعرف الجميع أنها روسية، وكذلك من السودان وتشاد ومصر وغير ذلك، لهذا نقول تخرج القوات غير الشرعية وبعدها تخرج القوات الشرعية؛ لأنه ليس لدينا أي ثقة في قوات الطرف الآخر”.

واختتم بالقول: “الهدف الرئيس للسلطة التنفيذية ليس إخراج هذه القوات بالمعنى الصحيح، الهدف الأكبر والرئيس هو الوصول لمرحلة الانتخابات، لو استطعنا القيام بالاستفتاء على الدستور أو الذهاب للانتخابات حتى تحت قاعدة دستورية واضحة وأقمنا الانتخابات نهاية العام ستأتي سلطة موحدة وتنتهي نزاع الشرعية، بعدها يصبح وجود أي قوة برفض الانصياع، لكن الآن كل قوة تدعي أنها منصاعة لطرف من أطراف الصراع، حتى السلطة الحالية مهما كان هي محل نزاع ليست بنفس قوة السلطة الشرعية التي ممكن أن تخرج من صناديق الانتخاب؛ لذلك نريد أن ننهي المرحلة الانتقالية ونذهب لسلطة غير متنازع عليها من ناحية الشرعية”.

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