ليبيا- قرر أعضاء مجلس النواب المجتمعون في مدينة صبراتة عقد جلسة في الـ22 والـ23 من فبراير الجاري، والتواصل مع لجنة 5+5 بشأن مكان انعقاد هذه الجلسة.

بيان صادر عقب الجلسة التشاورية التمهيدية التي عقدت الثلاثاء بحضور أكثر من 90 نائبًا، أشار إلى أن التواصل سيتم للإعلان خلال 48 ساعة عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، مؤكدًا أن الجلسة التشاورية هي استمرار لجلسات مجلس النواب التي عقدت بمدينة غدامس في الـ7والـ8 من ديسمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن جلسة مدينة صبراتة شهدت مشاركة 97 نائبًا متجاوزين بذلك نصاب الانعقاد المطلوب قانونًا، بهدف توحيد مجلس النواب وإعادة التئامه بكامل أعضائه، ليتمكن من إنجاز ما بعهدته من استحقاقات، لافتًا إلى أن الاتفاق جاء تقديرًا للمصلحة العليا للبلاد.

وأوضح البيان أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق أكبر قدر من التوافق ومنع المزيد من الانشقاق، وتستدعي توحيد المؤسسات وإعادة فرض سلطتها على كامل البلاد، مؤكدًا الاتفاق على عدة نقاط، منها ما يخص الجلسة المقبلة وإمكانية عقدها في مدينة سرت من عدمها لتكون مدينة صبراتة هي البديل.

ومن بين النقاط الأخرى دعوة رئاستي مجلس النواب بكل من طبرق وطرابلس لحضور الجلسة المقررة، وفي حال تغيبهم عن الحضور تدار الجلسة بأكبر الأعضاء سنًا، مع التعهد بالالتزام بجدول الأعمال وفق بنود إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب بحيث تؤول فيها رئاسة المجلس لأحد أعضاء المجلس من الجنوب.

وأضاف البيان أن مسألة منح رئاسة المجلس للجنوب تأتي وفق ما تم التوافق عليه وإعلان القاهرة، ليمثل البند الثاني من جدول الأعمال اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف، ومناقشة آليات إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، فيما يؤكد البند الأخير اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية.

واختتم البيان بدعوة جميع أعضاء مجلس النواب إلى تغليب مصلحة الوطن والحضور إلى الجلسة حسب الموعد المعلن.

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