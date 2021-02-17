فرنسا – كشفت صحيفة “لو باريزيان” أن إدارة سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم وملاك النادي القطريين، حددوا سعرا مبدئيا لا يقل عن 200 مليون يورو للموافقة على بيع نجم الفريق المهاجم كيليان مبابي.

وأشارت “لو باريزيان” في تقرير مطول لها إلى أن مبابي أثبت أنه يستحق أن يكون ضمن الفئة الأولى بعد تألقه في مباراة برشلونة، وتسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” على ملعب “كامب نو”، لكنه لن ينعم بذلك في ظل تواجد زميله النجم البرازيلي نيمار، الذي اقترب من تمديد عقده لأربعة مواسم أخرى.

وأضافت الصحيفة أن مستقبل كيليان الذي ينتهي عقده في صيف 2022، يبقى محل شكوك عديدة في ظل اهتمام بعض الأندية بضمه مثل ريال مدريد، يوفنتوس، ليفربول ومانشستر سيتي، بينما ابتعد برشلونة عن السباق في ظل أزمته المالية الطاحنة بسبب جائحة كورونا.

وذكرت “لو باريزيان” أن إدارة باريس سان جيرمان وملاك النادي القطريين، لا يخططون للتفريط في مبابي بأقل من 200 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مسؤولي سان جيرمان يراهنون على أن أي ناد ينوي ضم كيليان مبابي، سيفكر مرتين لتدبير المبالغ المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، خاصة أن راتب اللاعب الشاب سنويا لن يقل عن 30 مليون يورو، ومؤهل لأن يكون النجم الأول للكرة العالمية بعد ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين تربعا على العرش لنحو 15 سنة.

المصدر: وكالات

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