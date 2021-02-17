إسبانيا – ألحق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هزيمة ساحقة بمضيفه برشلونة في عقر داره (4-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفريق الكتالوني في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

ولكن رد الفريق الباريسي جاء قاسيا جدا، بتسجيله أربعة أهداف متتالية، وقع مهاجمه المتألق كليان مبابي على ثلاثة منها “هاتريك” في الدقائق (32 و65 و85)، بينما تكفل زميله المهاجم مويس كين بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “كامب نو”.

ويبدو أن فريق باريس سان جيرما قد وضع قدما في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”، ومن الصعب أن يتمكن برشلونة بأدائه الحالي، من تحقيق “ريمونتادا” تاريخية أخرى على غرار تلك التي حققها في عام 2017، عندما سحق الفريق الباريسي (6-1) في المباراة المجنونة التي جمعتهما، يوم الأربعاء 8 مارس 2017، على ملعب “كامب نو”، في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة بالذات.

وعوض برشلونة حينها وبتلك الـ”ريمونتادا” التاريخية، هزيمته العريضة بأربعة أهداف من دون رد، في لقاء الذهاب على ملعب “حديقة الأمراء” وتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، محققا بذلك “معجزة كروية”.

المصدر: RT

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