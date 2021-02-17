واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، إن الصين ستدفع ثمنا جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مضيفا أنه أثار القضية مع الرئيس شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مؤخرا.

وأضاف بايدن خلال لقاء تلفزيوني على محطة “سي.إن.إن”: “ستكون هناك تداعيات على الصين”.

وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستؤكد مجددا على دورها العالمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا أنه سيعمل مع المجتمع الدولي لحمل الصين على حماية تلك الحقوق.

وأضاف: “الصين تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية ولكي تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى.. طالما أنهم يمارسون نشاطا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية فسيكون من الصعب عليهم القيام بذلك”.

وكان بايدن قد تحدث مع شي لمدة ساعتين الأربعاء الماضي، في أول محادثة هاتفية بين الزعيمين.

وحسبما أفاد البيت الأبيض، فإن بايدن أكد خلال المحادثة على “قلقه العميق بشأن الممارسات الصينية الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينغ يانغ، والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان”.

المصدر: “رويترز”

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