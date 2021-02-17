الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، في كلمة خلال لقاء مع الجمهور في ميلووكي بولاية ويسكونسن، إنه تحدث بالهاتف مع جميع أسلافه الأحياء، باستثناء واحد منهم.

وخلال الفعالية، رد بايدن بالإيجاب على سؤال حول اتصاله مع الرؤساء الأمريكيين السابقين الموجودين على قيد الحياة، وأضاف: “نعم جميعهم رفعوا السماعة أو اتصلوا بي بأنفسهم، باستثناء واحد فقط”.

ورفض الرئيس الأمريكي الحالي، الكشف عن أسماء الرؤساء السابقين الذين تحدث معهم بالهاتف، مبررا ذلك بالطابع الشخصي لهذه الاتصالات.

في الوقت الراهن، يوجد خمسة رؤساء أمريكيين سابقين على قيد الحياة وهم: جيمي كارتر، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، ودونالد ترامب.

المصدر: تاس

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