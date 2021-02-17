أوكرانيا – أكد وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، إنه تم عرض أول سجن للبيع في أوكرانيا، ضمن “صفقة بيع كبيرة للسجون في البلاد”.

وكتب الوزير، على صفحة الوزارة في “فيسبوك”: “انطلقت العملية الأولى. لقد وصلت عملية بيع السجون الكبيرة، إلى مرحلة المزاد الأول”.

وتابع الوزير القول: “كل من يملك مبلغا قدره 220 مليون هريفنيا (حوالي 7.85 مليون دولار) ويريد شراء سجن صغير على بعد بضعة كيلومترات من كييف، أهلا وسهلا بكم”.

في وقت سابق، أعلن هذا الوزير، عن بدء “بيع كبير” للمؤسسات الإصلاحية في بلاده.

وذكر أن الوزارة، تخطط، بشكل إجمالي، لبيع أكثر من 100 سجن. وأشار الوزير حينذاك، إلى أنه سيتم في منتصف فبراير طرح أول سجن للبيع وهو سجن كوتسيوبينسكي بالقرب من كييف.

وقال الوزير، إن 70٪ من عائدات البيع ستنفق على تطوير البنية التحتية الجديدة للسجون، لكي تفي بالمعايير الأوروبية، و 30٪ ستوجه إلى ميزانية الدولة.

المصدر: نوفوستي

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