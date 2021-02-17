بوتين: الغرب يحاول إجبار روسيا على تمويل مشروعه الجيوسياسي في أوكرانيا

بوتين: الغرب يحاول إجبار روسيا على تمويل مشروعه الجيوسياسي في أوكرانيا

روسيا – أبدى رئيس روسيا فلاديمير بوتين قناعته بأن سبب الهجمات على مشروع خط الأنابيب “السيل الشمالي 2” يعود لسعي بعض الأطراف إلى إجبار موسكو على تمويل المشروع الجيوسياسي الغربي في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الأربعاء مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما: “لماذا يدور كل شيء حول “السيل الشمالي 2″؟ لأنهم يريدون إجبار روسيا على تمويل مشروعهم الجيوسياسي “أوكرانيا”، وهذا كل ما في الأمر”.

وذكر الرئيس الروسي أن موسكو تدرك هذا الأمر منذ وقت طويل، مضيفا: “هذا هو العالم الذي نعيش فيه”.

وأشار بوتين إلى أن إغلاق قنوات روسية في أوكرانيا ودول البلطيق يمثل إحدى الأدوات التي يستغلها الغرب من أجل تحقيق أهدافه الجيوسياسية، قائلا: “هذا الأمر ليس مستغربا، ونتابعه منذ وقت طويل، لكن المستجدات الأخيرة أثبتت بوضوح صحة مواقفنا وتقييماتنا”.

واتهم بوتين الغرب بازدواجية المعايير في مجال حرية التعبير، حيث انتقد إغلاق ثلاث قنوات تلفزيونية معارضة في أوكرانيا بدعوى وجود علاقة بينها وروسيا، مشددا على أن الجميع في الغرب يلتزمون الصمت بهذا الشأن والبعض حتى يرحبون بقرار حكومة كييف هذا.

كما ذكّر بوتين بأن سلطات لاتفيا حظرت بقرار واحد 16 وسيلة إعلامية روسية، متسائلا: “أين تقييمات من دعاة الحقيقة الغربيين بهذا الشأن؟ وأي تقييمات بشأن ما يجري هناك – في أوروبا – في مجال حرية التعبير؟”.

المصدر: RT + نوفوستي + تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares