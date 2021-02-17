ليبيا – تابع تقرير ميداني أعدته وكالة أنباء “أسوشييتد بريس” الأميركية زيارة الثلوج للجبال الخضراء في شمال شرق ليبيا هذا الأسبوع، وللمرة الأولى منذ 15 عامًا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى وصول موجة الثلوج النادرة إلى البلاد يوم الإثنين الماضي، على أن تستمر ليومين بعد ذلك على أقل تقدير، مؤكدًا ارتداء الأسر في منطقة سيدي محمد الحمري الملابس الدافئة، وتراشق بعضهم البعض بكرات الثلج وبناء رجال منه والاستمتاع بالمناظر الشتوية.

ونقل التقرير عن أحد السكان ويدعى محمد صالح قوله أنه يأمل أن ينذر الطقس غير المعتاد المتمثل بتساقط الثلوج بمستقبل أكثر إشراقًا للبلاد، ويمثل علامة علامة طيبة للوطن من خلال توحيده ومؤسساته، فيما بين التقرير وصول درجة الحرارة للصفر وتحته في البيضاء ويفرن ونالوت والمرج والجبل الأخضر وجبل نفوسة.

ترجمة المرصد – خاص

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