ليبيا – قال العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق عمر تنتوش إن كل ما يعقد في جلسة صبراتة يصبح صحيحًا بمشاركة الأغلبية، حتى دون دعوة رئاسة المجلس نظرًا للظروف الاستثنائية.

تنتوش وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أضاف أن رئاسة مجلس النواب أضرت بالمجلس منذ فترة، ولم تستطع جمع مجلس النواب وعليه يبقى الخيار للأعضاء في اتخاذ القرار.

ورأى أن انعقاد المجلس في صبراتة يمثل أهمية من خلال التئام المجلس واتخاذ القرار من داخل ليبيا، بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

تنتوش أشار إلى أن الجلسات تتضمن إعادة انتخاب رئاسة البرلمان وتعديل اللائحة الداخلية، على أن تعقد جلسة أخرى لمنح الثقة للحكومة.

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