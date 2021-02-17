روسيا – كشف الروسي حبيب نورمحمدوف بطل “UFC” للفنون القتالية المعتزل، أنه يحب كرة القدم منذ الصغر وكان يحلم في أن يصبح لاعبا، معربا عن سعادته بحضور مباراة برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان.

وكتب حبيب “تدوينة” عبر صفحته في تطبيق “إنستغرام” قال فيها: “أحب كرة القدم منذ الصغر، وكنت أحلم دائما في أن اصبح لاعب كرة قدم ، لكنني ولدت في داغستان وهناك أنتم تعرفون ما هي الأولوية (الرياضات القتالية).

من يدري، ربما إذا ولد رونالدو في داغستان، لأصبح بطلا لـ”UFC” أيضا.

بشكل عام أريد أن أقول إن كرة القدم هي الرياضة بعينها

وأعتقد أنني أصبحت مقاتلا بالصدفة أنا أمزح ليس صدفة.

وسأخبركم يوما ما عن هوايتي لكرة القدم عندما كنت طفلا وكيف أنني، أثناء جلوسي في درس (في الصف السادس)، كتبت اسماء 200 لاعب كرة قدم في دفتري (حينها لم يكن هناك إنترنت)”.

واختتم حبيب “تدوينته” قائلا: “كنت سعيدا بزيارة هذا الملعب الأسطوري ومشاهدة مثل هذه المواجهة في المدرجات”.

وحضر حبيب مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان (1-4)، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر حبيب بعد نهاية اللقاء، مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” في موقع “إنستغرام”، كشف من خلاله عن الهدية التي تلقاها، وكانت عبارة عن قميص المهاجم الفرنسي كليان مبابي مع توقيعه، بعد تسجيله ثلاثية “هاتريك” في مرمى برشلونة.

المصدر: “instagram/khabib_nurmagomedov”

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