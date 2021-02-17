ألمانيا – أكد عضو البوندستاغ ستيفن كوتريتس إنه يحق لألمانيا مطالبة الولايات المتحدة خلال مفاوضات “السيل الشمالي-2” بتعويضات لأنه بسبب موقف واشنطن، دفع المستهلك الألماني قيمة أعلى لقاء الغاز.

وأضاف كوتريتس، المتحدث باسم كتلة “البديل من أجل ألمانيا” حول قضايا الطاقة: “لقد بدأت المفاوضات، وهذا كان متوقعا. يجب على ألمانيا أن تعلن للولايات المتحدة بشكل واضح أنه يجب رفع العقوبات. ومن الضروري زيادة الضغط والتهديد بفرض عقوبات مضادة، وفرضها بالطبع”.

وشدد البرلماني الألماني، على أن الأمريكيين لا يفهمون إلا لغة الضغط فقط. وقال: “سيتم تجاوز الخط الأحمر، إذا تم تقديم تنازلات خلال المفاوضات، وسينجم عن ذلك زيادة ثمن الغاز بالنسبة للمستهلكين. الحديث يدور عن مبلغ ضخم، لأننا منذ عدة سنوات لم نحصل على غاز رخيص الثمن، وهو يصل إلى عدة مليارات يورو، لذلك يجب مطالبة الأمريكيين بالتعويض”.

وأضاف أنه فقط من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوات، سيتم “أخذ السياسة الخارجية الألمانية على محمل الجد”.

المصدر: نوفوستي

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