زوجة كيم تظهر للمرة الأولى منذ أكثر من عام وتكهنات حول حملها

زوجة كيم تظهر للمرة الأولى منذ أكثر من عام وتكهنات حول حملها

كوريا ش – ظهرت ري سول جو، زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وسائل الإعلام الرسمية، لأول مرة منذ أكثر من عام، حيث رافقت زوجها في حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد.

ونشرت “رودونغ سينمون” الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم صورا لهما في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل والد كيم.

وغالبا ما رافقت ري زوجها في المناسبات العامة الكبرى، لكنها لم تشاهد منذ يناير من العام الماضي عندما شاركت في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما أثار تكهنات حول صحتها واحتمال حملها.

وابتسم الزوجان أثناء مشاهدة الحفل الموسيقي في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغ يانغ. وخلافا لعدة أحداث سابقة لم يظهر أي شخص في الصور التي نشرتها الصحيفة وهو يضع الكمامة أو يحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي.

وتقول بيونغ يانغ إنها خالية من فيروس كورونا، لكنها اتخذت تدابير سريعة وجذرية نسبيا لمكافحة الفيروس منذ أوائل العام الماضي، بما في ذلك إغلاق حدودها وفرض قيود صارمة على الحركة.

المصدر: يونهاب+رويترز

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