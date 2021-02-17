ليبيا – أشاد سفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتيه بعمق العلاقات التي تربط فرنسا ومصر في كافة المجالات، وبالتنسيق الوثيق فيما بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن بينها الوضع فى ليبيا.

روماتيه وفي تصريحات للصحفيين على هامش حفل توزيع جوائز المسابقة المصرية الفرنسية للشركات الناشئة، والتي أقيمت أمس الثلاثاء بمقر السفارة الفرنسية حول التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب وفقًا لما نقلته لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أكد أن أمن فرنسا يبدأ في مصر وأمن مصر هو أمن فرنسا، مشيرًا إلى دعم بلاده لمصر في كل ما يتعلق بالأمن، لإيمان بلاده أن أمنها يبدأ من مصر لا سيما فى ظل ما تشهده منطقة الساحل والصحراء من إرهاب وأيضًا الأوضاع في ليبيا.

وفيما يتعلق بالتطورات في ليبيا على ضوء انتخاب محمد يونس رئيسًا للمجلس الانتقالي وعبد الحميد دبيبة رئيسًا للحكومة الوطنية التي ستشرف على المرحلة الانتقالية، أكد روماتيه على أهمية الانتقال الحقيقي في ليبيا وأن يسمح للفريق الانتقالي في ليبيا بالنجاح؛ حيث إنه لا بد من تشكيل حكومة شاملة تضم كافة مكونات الشعب الليبي قبل 26 فبراير الجاري، وأن تحصل على الموافقة من البرلمان، لكي تقوم هذه الحكومة بمهمة أساسية وهي تنظيم الانتخابات التي تضمن في النهاية الاستقرار السياسي في ليبيا، وهو أمر تتوافق عليه فرنسا مع مصر.

السفير الفرنسي أوضح أن القاهرة وباريس تريان أنه من الضروري إعطاء الفرصة للحكومة الليبية الجديدة ومساعدتها لإنجاح الانتقال من أجل ضمان التنظيم الجيد للانتخابات في ليبيا.

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