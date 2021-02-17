الولايات المتحدة – تحول ثالث أغنى رجل في العالم من الوعظ حول الأوبئة إلى الترويج لكتابه الجديد حول تغير المناخ، وحث البشرية على تبني فكرة الخيال العلمي للحوم المزيفة من أجل إنقاذ الأرض.

وشهد يوم الثلاثاء نشر كتاب “كيفية تجنب كارثة مناخية: الحلول التي لدينا والاختراقات التي نحتاجها”، الذي ألفه بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت. وفي إحدى المقابلات التي روّجت للكتاب، دافع عن خفض مستويات الميثان عن طريق التخلص من الماشية، واستبدالها بمجالات الخيال العلمي للحوم المزروعة في وعاء.

وقال غيتس لـTechnology Review في مقال نُشر يوم الأحد: “أعتقد أن جميع الدول الغنية يجب أن تنتقل إلى استخدام لحوم أبقار اصطناعية بنسبة 100%!. يمكنك التعود على اختلاف الذوق، والادعاء أنهم سيجعلون طعمه أفضل بمرور الوقت. وفي نهاية المطاف، يكون هذا القسط الأخضر متواضعا بما يكفي بحيث يمكّنك نوعا ما من تغيير سلوك الناس أو استخدام اللوائح لتغيير الطلب تماما”.

وتكمن الفكرة في تقليل انبعاثات الميثان، وهو غاز ينتج عن رعي الحيوانات مثل الأبقار أو الأغنام أثناء هضم العشب. ومشيدا بالإنجازات التكنولوجية في الزراعة والهندسة الحيوية، قال غيتس إنه لا توجد طريقة أخرى سوى القضاء على الثروة الحيوانية، حتى عندما اعترف بأن إخبار الناس “لا يمكنك الحصول على أبقار بعد الآن” هو “نهج غير محبوب سياسيا تجاه الأشياء”.

قال المعلق بول جوزيف واتسون في تغريدة: “ستأكل اللحم البلاستيكي المطبوع ثلاثي الأبعاد، وليس هو وأصدقاؤه في دافوس”، مشيرا إلى أن غيتس من آكلي اللحوم ويعترف أن الهامبرغر طعامه المفضل.

وهذه ليست ملاحظة عشوائية أيضا، حيث بيع الدجاج المزروع في ضريبة القيمة المضافة بحوالي 50 دولارا للكتلة الصلبة، عندما قُدّم لأول مرة في مطعم فاخر في سنغافورة، في ديسمبر 2020.

وأضاف واتسون أن غيتس “يُخرج عددا لا يحصى من المزارعين من الأعمال التجارية، بينما يشتري كميات قياسية من الأراضي الزراعية ويحتكر إنتاج الغذاء العالمي”. ولم يكن الوحيد، حيث أشار آخرون إلى أن غيتس استحوذ الآن على 268000 فدان من الأراضي في 19 ولاية أمريكية.

واتخذ عضو الكونغرس توماس ماسي (جمهوري من ولاية كنتاكي)، مسارا مختلفا، قائلا إن الأمريكيين “سيأكلون لحوم البقر الحقيقية لفترة من الوقت لأن ديوننا تبلغ 27.9 تريليون دولار، ويدعو غيتس فقط الدول “الغنية” لإجراء التغيير.

ويعرف ماسي في الواقع شيئا أو شيئين عن تربية الدجاج والحيوانات الأخرى في منزله الذي تبلغ مساحته 1000 فدان، والذي يعمل بالطاقة بواسطة الألواح الشمسية وبطاريات تسلا.

وفي غضون ذلك، يعيش غيتس في قصر مساحته 66 ألف قدم مربعة في ولاية واشنطن ويستهلك 486 غالونا من الوقود في الساعة من الطيران في طائرته الخاصة، وفقا لانتقادات لاذعة لكتابه وجهود الدفاع عن البيئة في مجلة Nation.

وعلى الرغم من إعادة تسمية الاحترار العالمي باسم “تغير المناخ”، لا يزال علماء البيئة مهووسين بفكرة ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بفضل النشاط البشري، والذي يجب إيقافه بأي ثمن.

وفي عام 2019، تعرضت عضو الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) للسخرية من طرح اقتراح “الصفقة الخضراء الجديدة”، الذي من شأنه أن يتخلص من “الأبقار والطائرات التي تطلق الغازات” على مدار عقد من الزمان، لتقوم منظمة السلام الأخضر بتفجيرها.

ومع ذلك، لا يبدو أن غيتس على استعداد تام للثورة الخضراء، حيث قال لوسائل الإعلام الأسترالية هذا الأسبوع إن “الانشطار النووي والاندماج هما في الحقيقة الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعمل” لتوليد 25% من الكهرباء بغض النظر عن الطقس، ولا تستطيع الرياح والطاقة الشمسية الاستغناء عن “اختراع معجزة” لبطاريات أرخص بكثير لتخزين الطاقة على مدار العام.

وبينما كان يقول هذا، وجد الملايين من تكساس أنفسهم من دون كهرباء، مع الكثير من طاقة الرياح والطاقة الشمسية للولاية، التي أصبحت عديمة الفائدة أثناء عاصفة ثلجية وجليدية شديدة بشكل غير عادي.

المصدر: RT

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