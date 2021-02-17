بودابست – وضع فريق ليفربول قدما له في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه لايبزيغ الألماني (2-0) في المباراة التي جمعتهما امس، في ذهاب دور الـ16 للبطولة.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم “للريدز” في الدقيقة 53، وضاعف زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني النتيجة في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “بوشكاش أرينا” في العاصمة الهنغارية بودابست.

وخرج فريق ليفربول بفوز مطمئن من ملعب “بوشكاش أرينا” في العاصمة الهنغارية بودابست، الذي نقلت إليه المواجهة بدلا من ملعب لايبزيغ بسبب قيود السفر بين ألمانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT

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