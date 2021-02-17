فرنسا – حطم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رقم مواطنه زين الدين زيدان، بعدد الأهداف في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف “هاتريك” للفريق الباريسي في مرمى مضيفه برشلونة، في المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”، وذلك في ذهاب دور الستة عشر “للتشامبيونز ليغ”.

ورفع مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، رصيده إلى 10 أهداف، حتى الآن، في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، ليتجاوز بذلك رقم الأسطورة زين الدين زيدان، الذي 8 أهداف من أصل 14 هدفا أحرزها خلال مسيرته الكروية الرائعة، في 80 مباراة ضمن دوري الأبطال.

يذكر أن زيدان أحرز واحدا من أجمل وأغلى الأهداف لفريقه ريال مدريد، الذي يشرف على تدريبه حاليا، عندما سجل هدف الفوز له في مرمى فريق باير ليفركوزن الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم (2001-2002).

المصدر: وكالات

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