إسبانيا – أعرب المدير الفني لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، عن استيائه من خسارة فريقه بنتيجة 1-4 أمام ضيفه باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “باريس سان جيرمان تفوق علينا، وكان لديهم الكثير من الفعالية، خاصة (مهاجمهم) مبابي”، الذي سجل ثلاثة أهداف.

وأضاف: “في الشوط الأول بعدما تقدمنا بهدف، كان لديمبلي (جناح برشلونة) فرصة واضحة لتسجيل الثاني لكنه أضاعها، وفي الشوط الثاني واجهنا مشاكل دفاعية وتفوق علينا لاعبو سان جيرمان، وفوق كل شيء في الجانب البدني”.

وتابع: “علينا أن نعترف أنهم تفوقوا علينا خاصة في الشوط الثاني، ويملكون فريقا أكثر اكتمالا منا، وعلينا تقبل ذلك ومواصلة التحسن، ونحن نعلم أننا يمكننا فعل ذلك”.

وبعد الحديث عن الفارق الفني، شكك المدرب الهولندي في امتلاك برشلونة فرصة لتحقيق انتفاضة في مباراة الإياب في باريس يوم 10 مارس المقبل كما فعل سلفه لويس إنريكي في العام 2017، عندما قاد “البارسا” لتعويض خسارته 0-4 ذهابا أمام بطل فرنسا بالفوز إيابا 6-1 .

وقال كومان “يمكن أن أكذب، لكن عندما يخسر الفريق 4-1 على أرضه فإنه يملك خيارات قليلة للغاية وفرصة ضئيلة جدا للتأهل”.

المصدر: وكالات

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