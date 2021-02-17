الولايات المتحدة – أبحرت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية عبر جزر تطالب بها الصين في بحر الصين الجنوبي، في أحدث تحرك من جانب واشنطن للطعن في مطالبات بكين الإقليمية في المياه المتنازع عليها.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، إن المدمرة يو إس إس راسل “أكدت الحقوق والحريات الملاحية في جزر سبراتلي، بما يتفق مع القانون الدولي”.

وتدعي الصين السيادة على الأرخبيل بأكمله، لكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام قدمت أيضا مطالبات متنافسة لبعض أو كل الجزر.

أصبحت مطالبات الصين الإقليمية الواسعة في المياه الغنية بالموارد قضية ساخنة في علاقة صينية أمريكية شديدة التوتر، تضاف إلى خلافات البلدين حول التجارة، وأصول جائحة كوفيد -19، وهونغ كونغ، وتايوان، واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان ضد مسلمي الإيغور.

ونددت واشنطن بما وصفته بمحاولات بكين التنمر على الجيران ذوي المصالح المتضاربة. ونددت الصين مرارا بما وصفته بجهود الولايات المتحدة لإثارة الاضطرابات في المنطقة والتدخل فيما تعتبره شؤونها الداخلية.

يأتي مرور السفينة الأمريكية بالقرب من جزر سبراتلي في أعقاب تدريبات مشتركة لمجموعتين أمريكيتين من حاملات الطائرات في بحر الصين الجنوبي وسفينة حربية أخرى تبحر بالقرب من جزر باراسيل التي تسيطر عليها الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر: رويترز

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